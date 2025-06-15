Пономарев о ЦСКА: «Слуцкого брать нельзя, его и не позовут. Пригласил бы Игнашевича, Черчесова, в конце концов. Сколько можно иностранцев? У нас ребята хуже, что ли?»
Владимир Пономарев назвал тренеров, которых пригласил бы в ЦСКА.
«Слуцкий не нужен в ЦСКА. Когда он пришел к армейцам, команда уже была сформирована, готова, чтобы занять хорошие позиции в чемпионате. Так что Слуцкого уже больше нельзя брать, его и не позовут. Он и так далеко, в Китае. И его команда не так хорошо выступает там, они не могут взять чемпионство.
Я бы пригласил Сергея Игнашевича, который работал в «Балтике», и Черчесова, в конце концов. Вот ЦСКА! Чего вы зацикливаетесь на иностранцах? Ну сколько можно иностранцев? Что у нас, ребята хуже, что ли? Нет, конечно. Так что надо своими резервами пользоваться.
Я удивлен, что армейцы опять нарываются на неприятности. Будем волочиться опять на пятом же месте с такими тренерами», – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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