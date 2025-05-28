Селюк о долгах «Химок»: «Это тьфу! Что такое миллиард рублей? 10 млн евро. Такая задолженность у половины команд в каждом европейском чемпионате. Странно, что клуб снимут»

Дмитрий Селюк считает долги «Химок» незначительными.

Ранее подмосковному клубу было отказано в получении лицензии на участие в Мир РПЛ .

«Странно, если сегодня апелляцию «Химок» отклонили. Они только вроде начали гасить задолженности. Раз попали по спортивному принципу, значит в этом году им 500 млн должны дать «Матч ТВ», должны дать спонсоры. Пожалуйста, эти деньги переведите за долги. Вот и все. Плюс могли продать Веру , Фариньо и закрыть долги.

Что такое миллиард рублей? Это 10 млн евро. Задолженность в таком размере есть у половины команд в каждом европейском чемпионате. Это не задолженность, это тьфу!

Для меня будет странно, что снимут клуб с такой задолженностью. Хорошо, вы считаете, что что-то не так – дайте лицензию с пунктом, что нельзя покупать игроков. А деньги, которые приходят, возьмите под управление и рассчитайтесь с долгами. И они бы в течение сезона или до декабря погасили бы все долги», – сказал агент бывшего главного тренера «Химок» Франка Артиги Дмитрий Селюк.