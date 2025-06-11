Мостовой про 4:1: «Не понял, это Россия такая сильная или Беларусь – слабая. Очень устали от товарищеских матчей, хочется официальных турниров, где будут трястись ноги, глаза бегать»

Александр Мостовой оценил победу России над Беларусью».

Сборная России в Минске разгромила команду Беларуси со счетом 4:1 в BetBoom товарищеском матче.

«Честно говоря, не понял, это сборная России такая сильная или Беларусь – слабая. Смотрел, неделю назад белорусы казахов разгромили – 4:1, а здесь нам с таким же счетом уступили.

Удивительно легко наши игроки проходили оборону соперника. Немного странное впечатление белорусские защитники оставили.

Ну, победили и победили, хорошо. Но повторюсь, очень устали от товарищеских матчей. Хочется официальных турниров, настоящей борьбы и эмоций», – сказал бывший полузащитник сборной России для «РБ Спорт».

«Вчера был в Минске, сыграли матч болельщиков, потом поехали на новый стадион. Прогнозировал не очень крупную победу России – 2:0, 2:1. Все-таки Беларусь играла дома, открытие стадиона, праздник.

Но в моментах, когда сборная России забивала голы, на белорусов было печально смотреть. Они не понимали, где, кто и кого держит. Для команды такого класса это непозволительно. Поэтому первый тайм и закончился – четыре момента, три забили. Второй тайм смотреть было не совсем интересно.

Хочется уже сильного соперника, где будут трястись ноги, глаза бегать, а то, например, с Нигерией три рывка сделали», – цитирует Мостового «Чемпионат».