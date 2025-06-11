Мостовой о работе тренером в Беларуси: «Мне пока таких предложений не поступало. Но я готов их рассмотреть. Почему бы и нет? Один язык, схожий менталитет»
Александр Мостовой не прочь начать тренерскую карьеру в Беларуси.
– Вы несколько раз заявляли о желании начать профессиональную тренерскую карьеру. Интересно было попробовать свои силы в белорусском чемпионате?
– Мне пока таких предложений не поступало. Но я готов их рассмотреть. А почему бы и нет? Один язык, схожий менталитет. В общем, плюсы очевидны.
Правда, за белорусским чемпионатом я не слежу и не в курсе основных событий. Новости про сборную Беларуси попадаются. Знаю, что у команды серия удачных матчей, и что тренирует ее испанский специалист, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21110 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Betonmobile
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