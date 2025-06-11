Мостовой о работе тренером в Беларуси: «Мне пока таких предложений не поступало. Но я готов их рассмотреть. Почему бы и нет? Один язык, схожий менталитет»

Александр Мостовой не прочь начать тренерскую карьеру в Беларуси.

– Вы несколько раз заявляли о желании начать профессиональную тренерскую карьеру. Интересно было попробовать свои силы в белорусском чемпионате?

– Мне пока таких предложений не поступало. Но я готов их рассмотреть. А почему бы и нет? Один язык, схожий менталитет. В общем, плюсы очевидны.

Правда, за белорусским чемпионатом я не слежу и не в курсе основных событий. Новости про сборную Беларуси попадаются. Знаю, что у команды серия удачных матчей, и что тренирует ее испанский специалист, – сказал бывший полузащитник сборной России.