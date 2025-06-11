«Бюджетные деньги на спасение «Химок» тратиться не будут». Министр спорта Московской области Абаренов о клубе
Министр спорта Подмосковья не даст на спасение «Химок» бюджетных денег.
Занявшие 12-е место в Мир РПЛ «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги и не успели подать заявку на лицензию для участия в Мелбет Первой лиге. Клуб начал процедуру банкротства.
– Что с будущим «Химок»?
– Клуб частный, тут лучше вопрос задать владельцу.
В любом случае бюджетные деньги на спасение клуба тратиться не будут, – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Odds.ru
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