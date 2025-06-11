«Бюджетные деньги на спасение «Химок» тратиться не будут». Министр спорта Московской области Абаренов о клубе

Министр спорта Подмосковья не даст на спасение «Химок» бюджетных денег.

Занявшие 12-е место в Мир РПЛ «Химки » не получили лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги и не успели подать заявку на лицензию для участия в Мелбет Первой лиге. Клуб начал процедуру банкротства .

– Что с будущим «Химок»?

– Клуб частный, тут лучше вопрос задать владельцу.

В любом случае бюджетные деньги на спасение клуба тратиться не будут, – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.