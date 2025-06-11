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«Бюджетные деньги на спасение «Химок» тратиться не будут». Министр спорта Московской области Абаренов о клубе

Министр спорта Подмосковья не даст на спасение «Химок» бюджетных денег.

Занявшие 12-е место в Мир РПЛ «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги и не успели подать заявку на лицензию для участия в Мелбет Первой лиге. Клуб начал процедуру банкротства.

– Что с будущим «Химок»? 

– Клуб частный, тут лучше вопрос задать владельцу.

В любом случае бюджетные деньги на спасение клуба тратиться не будут, – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Odds.ru
logoХимки
Дмитрий Абаренов
кризис
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