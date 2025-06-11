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Президент «Ростова»: «С правительством мы в партнерстве, работаем в штатном режиме. Кардинальных изменений в составе не планируется, ключевые специалисты продолжат работу»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам клуба.

«Уважаемые болельщики, прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку команды на протяжении всего сезона-2024/25. Ваш вклад в результаты прошлого сезона очень весом.

В последнее время вокруг нашего клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее – мы продолжаем работать, с правительством мы находимся в партнерстве, а клуб продолжает работу в штатном режиме.

Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, – штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону-2025/26.

Сейчас же клуб ведет активную трансферную и селекционную работу. Цели «Ростова» на эту кампанию остаются прежними – формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций. 

В новом сезоне команда надеется на вашу поддержку – вместе мы будем еще сильнее! Ждем Вас на трибунах «Ростов-Арены»! С уважением, Арташес Арутюнянц», – говорится в заявлении президента «Ростова».

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21110 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ростова»
Арташес Арутюнянц
logoРостов
logoДжонатан Альба
logoпремьер-лига Россия
болельщики
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