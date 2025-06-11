Президент «Ростова»: «С правительством мы в партнерстве, работаем в штатном режиме. Кардинальных изменений в составе не планируется, ключевые специалисты продолжат работу»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам клуба.

«Уважаемые болельщики, прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку команды на протяжении всего сезона-2024/25. Ваш вклад в результаты прошлого сезона очень весом.

В последнее время вокруг нашего клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее – мы продолжаем работать, с правительством мы находимся в партнерстве, а клуб продолжает работу в штатном режиме.

Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, – штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону-2025/26.

Сейчас же клуб ведет активную трансферную и селекционную работу. Цели «Ростова » на эту кампанию остаются прежними – формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций.

В новом сезоне команда надеется на вашу поддержку – вместе мы будем еще сильнее! Ждем Вас на трибунах «Ростов-Арены»! С уважением, Арташес Арутюнянц », – говорится в заявлении президента «Ростова».