Президент «Ростова»: «С правительством мы в партнерстве, работаем в штатном режиме. Кардинальных изменений в составе не планируется, ключевые специалисты продолжат работу»
«Уважаемые болельщики, прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку команды на протяжении всего сезона-2024/25. Ваш вклад в результаты прошлого сезона очень весом.
В последнее время вокруг нашего клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее – мы продолжаем работать, с правительством мы находимся в партнерстве, а клуб продолжает работу в штатном режиме.
Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, – штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону-2025/26.
Сейчас же клуб ведет активную трансферную и селекционную работу. Цели «Ростова» на эту кампанию остаются прежними – формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций.
В новом сезоне команда надеется на вашу поддержку – вместе мы будем еще сильнее! Ждем Вас на трибунах «Ростов-Арены»! С уважением, Арташес Арутюнянц», – говорится в заявлении президента «Ростова».