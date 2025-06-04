«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года

«Балтика» подписала боснийского левого защитника.

Российский клуб объявил о переходе Элдара Чивича из «Ференцвароша». 29-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт.

В минувшем сезоне чемпионата Венгрии Чивич провел 20 матчей и отметился 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь .