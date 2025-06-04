«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
«Балтика» подписала боснийского левого защитника.
Российский клуб объявил о переходе Элдара Чивича из «Ференцвароша». 29-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента и подписал трехлетний контракт.
В минувшем сезоне чемпионата Венгрии Чивич провел 20 матчей и отметился 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Балтики»
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