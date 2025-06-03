«Тоттенхэм» представил домашнюю форму на сезон-2025/26 – с серым узором у подмышек

«Тоттенхэм» показал новую домашнюю форму.

Лондонцы представили экипировку, в которой будут играть на своем поле в следующем сезоне.

Из важных изменений в сравнении с прошлым сезоном – появление пепельно-серого узора в области подмышек.

Форма выпущена Nike и уже доступна в магазинах клуба и производителя.

Фото: tottenhamhotspur.com