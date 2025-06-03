«Тоттенхэм» представил домашнюю форму на сезон-2025/26 – с серым узором у подмышек
«Тоттенхэм» показал новую домашнюю форму.
Лондонцы представили экипировку, в которой будут играть на своем поле в следующем сезоне.
Из важных изменений в сравнении с прошлым сезоном – появление пепельно-серого узора в области подмышек.
Форма выпущена Nike и уже доступна в магазинах клуба и производителя.
Фото: tottenhamhotspur.com
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
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