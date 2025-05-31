Александр Мостовой: «Победу Сафонова в ЛЧ нельзя будет сравнить с достижением Аленичева. Много видел людей – даже на поле не выходили, но считаются обладателями ЛЧ»

Александр Мостовой высказался на тему возможной победы Матвея Сафонова в ЛЧ.

«Конечно, победу Сафонова в Лиге чемпионов нельзя будет сравнить с достижением Аленичева . Я много за свою карьеру видел людей, которые даже на поле не выходили, но считаются обладателями Лиги чемпионов. Третьи вратари, защитники всякие.

В заявке больше 20 человек – кто-то не играет, а медаль все равно получит», – сказал экс-игрок сборной России, который провел 19 матчей в Лиге чемпионов\Кубке европейских чемпионов с учетом квалификации.

Дмитрий Аленичев выиграл Лигу чемпионов в составе «Порту» в 2004 году, забив гол в финале с «Монако» (3:0).