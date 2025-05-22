«Реал» представит Алонсо в качестве главного тренера в понедельник

«Реал» представит Хаби Алонсо на следующей неделе.

По информации Marca, мадридский клуб официально представит 43-летнего специалиста в качестве нового главного тренера в понедельник утром. Мероприятие пройдет на базе клуба.

Алонсо подпишет контракт с «Реалом » на три года. С октября 2022 года он возглавлял «Байер » и выиграл с клубом из Леверкузена чемпионат и Кубок Германии.