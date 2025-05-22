«Реал» представит Алонсо в качестве главного тренера в понедельник
«Реал» представит Хаби Алонсо на следующей неделе.
По информации Marca, мадридский клуб официально представит 43-летнего специалиста в качестве нового главного тренера в понедельник утром. Мероприятие пройдет на базе клуба.
Алонсо подпишет контракт с «Реалом» на три года. С октября 2022 года он возглавлял «Байер» и выиграл с клубом из Леверкузена чемпионат и Кубок Германии.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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