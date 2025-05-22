Аморим про 0:1 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» был лучше, очевидно, но умудрился не забить. Не буду обсуждать свое будущее, сегодня надо справиться с болью от поражения»
Рубен Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» превосходил «Тоттенхэм» (0:1).
«Я не буду обсуждать свое будущее. Сегодня нам нужно справиться с болью от этого поражения.
Думаю, очевидно, что мы были лучшей командой, но умудрились не забить. Парни попробовали все в попытке победить.
В дальнейшем у нас будет время на то, чтобы все оценить», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм» в матче с «МЮ» владел мячом 27,7% времени, сделал 115 точных пасов и нанес 3 удара. Это худшие показатели среди финалистов еврокубков за время сбора статистики
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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