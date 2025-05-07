Араухо о судействе в матче с «Интером»: «Был фол на Мартине при счете 3:3. Арбитр повлиял на результат, но не стоит оправдываться»

Рональд Араухо считает, что судейство повлияло на матч «Барсы» и «Интера» в ЛЧ.

«Интер» обыграл «Барселону» в ответном матче 1/2 финала турнира (4:3, 3:3 – первый матч). Главным арбитром встречи был Шимон Марчиняк .

«Я думаю, что при счете 3:3 был фол на Жераре Мартине .

Судья повлиял на результат, но не стоит оправдываться», – сказал защитник «Барселоны».

Гуллит считает, что «Барсу» ограбили: «Момент с Кубарси и Лаутаро – это не пенальти. А перед третьим голом «Интера» был фол Думфриса. Каталонцы покорили сердца болельщиков и заслуживали большего»