Араухо о судействе в матче с «Интером»: «Был фол на Мартине при счете 3:3. Арбитр повлиял на результат, но не стоит оправдываться»
Рональд Араухо считает, что судейство повлияло на матч «Барсы» и «Интера» в ЛЧ.
«Интер» обыграл «Барселону» в ответном матче 1/2 финала турнира (4:3, 3:3 – первый матч). Главным арбитром встречи был Шимон Марчиняк.
«Я думаю, что при счете 3:3 был фол на Жераре Мартине.
Судья повлиял на результат, но не стоит оправдываться», – сказал защитник «Барселоны».
Гуллит считает, что «Барсу» ограбили: «Момент с Кубарси и Лаутаро – это не пенальти. А перед третьим голом «Интера» был фол Думфриса. Каталонцы покорили сердца болельщиков и заслуживали большего»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Barça juga a RAC1
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