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Мужчина, представившийся врачом, попросил отдать ему нижнее белье двух футболисток «Дижона» под предлогом допинг-контроля. Его арестовали

Во Франции арестовали мужчину, который хотел забрать нижнее белье футболисток.

Инцидент произошел во время матча женских команд «Дижона» и «Сент-Этьена» в субботу. Как сообщает Le Bien Public, вскоре после стартового свистка 58-летний мужчина подошел к делегату матча и представился врачом Федерации футбола Франции (FFF), показав поддельные документы.

Он заявил, что ему необходимо провести допинг-контроль. Для этого он попросил изъять одежду, включая нижнее белье, двух игроков «Дижона» для анализа. Однако делегат, посчитав документы грубо сделанными, а запрос подозрительным, вызвал полицию. Сотрудники органов правопорядка задержали мужчину.

Полиция обнаружила, что мужчина, проживающий в Сент-Этьене, также приставал к одной из участниц матча в социальных сетях в течение почти 16 месяцев, называя ее «моя любовь».

Подозреваемый, у которого ранее не было судимостей, за исключением нарушения правил дорожного движения, совершенного более 15 лет назад, признал вину, но отрицает, что причиной его действий были извращения. Он заявил, что просто является поклонником этих футболисток.

Обе спортсменки и федерация футбола подали на него жалобу. Государственный обвинитель потребовал, чтобы за мужчиной осуществлялся судебный надзор с запретом на посещение матчей «Дижона» и на любые контакты с жертвами до суда, назначенного на 18 июля.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Bien Public
женский футбол
logoлига 1 Франция
logoСент-Этьен
logoДижон
происшествия
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