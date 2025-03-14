Срджан Бабич: «Погода на матче с «Акроном» была как в фильме ужасов, много тумана, поле не очень хорошее»

Срджан Бабич вспомнил погоду во время игры «Спартака» и «Акрона».

«Спартак » на выезде обыграл «Акрон » со счетом 3:2 в матче второго этапа 1/4 финала плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Погода на матче с «Акроном» была такой, как в фильме ужасов, очень много тумана, также было поле не очень хорошее. Но для нас это все равно не должно быть оправданием.

Если ты хочешь победить, то должен играть хорошо весь матч. А мы хотим выиграть чемпионат и Кубок, поэтому каких-то оправданий не может быть, мы должны побеждать, играть хорошо.

Да, я играл до этого в такой туман, бывало и похуже, конечно. Самое главное, что мы победили», – сказал защитник «Спартака».