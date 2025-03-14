Маскерано о возвращении Месси: «Хотели, чтобы он вышел раньше, но нужно было найти подходящий момент. Он смог забить, а ямайцы смогли его увидеть – отличный вечер для всех»

Хавьер Маскерано оценил возвращение Лионеля Месси на поле после пропуска 3 игр.

Форвард «Интер Майами» забил гол на 92-й минуте ответного матча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с ямайским «Кавальером» (2:0), заменив в начале 2-го тайма Луиса Суареса.

«Мы знали, что Лео не играл в последних трех матчах. Конечно, мы хотели, чтобы он вышел на поле [раньше], но нам нужно было найти подходящий момент.

Думаю, он сыграл хорошо, он здорово ощущал себя на поле. Он смог забить, а ямайцы смогли его увидеть – отличный вечер для всех», – сказал тренер «Интер Майами ».

Месси и Суарес забили на Ямайке. Вывели «Интер» в 1/4 Кубка чемпионов