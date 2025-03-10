Маскерано о Месси в запасе против «Шарлотт»: «Интер Майами» был в меньшинстве, а Лео пропустил 2 матча – посчитали, что его лучше поберечь»
Хавьер Маскерано объяснил, почему Лионель Месси пропустил третий матч подряд.
В воскресенье «Интер Майами» победил «Шарлотт» (1:0) в МЛС, играя с 38-й минуты вдесятером после удаления вратаря Оскара Устари.
«Мы думали о том, чтобы дать Лео игровое время в этом матче. Но поскольку мы были в меньшинстве, а у него не было игровой практики (Месси пропустил предыдущие два матча – Спортс”), мы посчитали, что его лучше поберечь.
Мы не хотели рисковать», – сказал тренер «Интер Майами».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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