Лукас Васкес: «У «Реала» отличная ситуация в Ла Лиге, а теперь мы и в 1/4 финала Лиги чемпионов. Мы были лучше «Атлетико»
Лукас Васкес оценил выход «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Мадридцы обыграли «Атлетико» в серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/8 финала (0:1, 4:2 по пен., первая игра – 2:1).
«Единственное, что сегодня имело значение – пройти дальше. Мы были лучше. Вплоть до финального свистка мы демонстрировали абсолютное желание пройти дальше. В жизненно важном матче продемонстрировали жажду победы.
У нас отличная ситуация в Ла Лиге, а теперь мы и в четвертьфинале Лиги чемпионов», – сказал защитник «Реала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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