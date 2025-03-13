Лукас Васкес: «У «Реала» отличная ситуация в Ла Лиге, а теперь мы и в 1/4 финала Лиги чемпионов. Мы были лучше «Атлетико»

Лукас Васкес оценил выход «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы обыграли «Атлетико » в серии послематчевых пенальти в ответном матче 1/8 финала (0:1, 4:2 по пен., первая игра – 2:1).

«Единственное, что сегодня имело значение – пройти дальше. Мы были лучше. Вплоть до финального свистка мы демонстрировали абсолютное желание пройти дальше. В жизненно важном матче продемонстрировали жажду победы.

У нас отличная ситуация в Ла Лиге , а теперь мы и в четвертьфинале Лиги чемпионов», – сказал защитник «Реала ».