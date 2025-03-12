«Арсеналу» интересен Гимараэс. «Ньюкасл» отпустит хавбека за 60 млн фунтов, если не выйдет в ЛЧ (As)

«Арсенал» интересуется Гимараэсом из «Ньюкасла» и Субименди из «Сосьедада».

Как сообщает As, новый спортивный директор «канониров» Андреа Берта уже работает над первыми сделками. Главными трансферами целями для него являются Бруно Гимараэс и Мартин Субименди .

Лондонцы уже ведут активную работу над подписанием полузащитника «Реал Сосьедад » и поддерживают с ним контакт, как и сообщалось ранее. «Арсеналу » еще предстоит провести переговоры с испанским клубом – англичане хотят добиться снижения суммы отступных, которая составляет 60 млн евро.

Что касается хавбека «Ньюкасла », то он очень счастлив в своем нынешнем клубе, но может рассмотреть и переход в другую команду, если благодаря этому у него появится шанс побороться за трофеи.

«Сороки» готовы отпустить игрока за 60 миллионов фунтов, если не смогут пробиться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.