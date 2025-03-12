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Роналдо не будет баллотироваться на пост президента CBF. Его не поддержали главы региональных федераций

Роналдо решил не баллотироваться на пост президента Федерации футбола Бразилии.

Ранее бывший нападающий «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Милана» несколько раз заявлял о желании возглавить Бразильскую конфедерацию футбола (CBF). Сегодня он сообщил, что не смог заручиться поддержкой региональных федераций. 

«После моего первого контакта с 27 региональными федерациями я понял, что двери 23 из них закрыты. Если большинство руководителей считают, что бразильский футбол в надежных руках, то мое мнение не имеет значения. 

Федерации отказались принимать меня, мотивируя это тем, что они удовлетворены нынешним руководством и поддерживают переизбрание [Эдналдо Родригеса]. Я не смог представить свой проект, выдвинуть свои идеи и выслушать [другие стороны] так, как мне бы хотелось. Не было никакой открытости к диалогу.

Согласно уставу, федерации имеют преимущественное право голоса, поэтому ясно, что я никак не могу баллотироваться. Большинство глав местных федераций поддерживают действующего президента, это их право, и я уважаю это, независимо от моих убеждений», – заявил Роналдо в соцсетях. 

Эдналдо Родригес занимает пост президента CBF с 2022 года. Ожидается, что на выборах в следующем году он будет единственным кандидатом. 

Роналдо хочет стать главой бразильской федерации: «Возможно, мы никогда не были на таком дне, как сейчас. Это неприемлемо, и я хочу вернуть наш футбол на вершину»

Роналдо о бразильском футболе: «Мы стагнируем 20 лет и далеки от конкуренции с ведущими сборными. Я изучал опыт Франции, Англии, Испании, Бельгии – нам многое предстоит сделать»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Федерация футбола Бразилии
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logoРоналдо
Эдналдо Родригес
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