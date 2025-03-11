Галактионов про 2:1 с «Динамо» Махачкала: «У «Локо» было много ничьих, нам нужно было победить. Рады, что молодые футболисты добились результата, отрезками показывали хорошую игру»

Михаил Галактионов удовлетворен победой над «Динамо» Махачкала (2:1).

«Тяжелый матч. Прекрасно понимали, с каким сопротивлением придется столкнуться. Неоднократно говорим, что не нужно смотреть на место, которое занимает соперник.

Рады, что наши молодые футболисты добились результата, отрезками показывали хорошее качество игры. Мы выдержали, не дали создать 100% моментов у ворот.

Надеемся, что эта победа даст нам положительный импульс. Было много ничьих, нам нужно было победить», – сказал главный тренер «Локомотива ».