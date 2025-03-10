Асхабадзе о том, почему на футболке Пуси написано имя, а не фамилия: «Это выбор игрока, мы никак не влияем. Давайте не будем детским садом заниматься»
В «Факеле» рассказали, почему на футболке Беляйди Пуси написано имя, а не фамилия.
– В матче «Факел» – «Зенит» сошлись два игрока, у которых фамилий как будто не существует.
– Давайте не будем детским садом заниматься, мы можем называть. У нас Беляйди Пуси.
– Почему на его футболке написано имя?
– Это выбор игрока, это не мы. Он играл в другой команде, у него так же было написано то, что он хотел. Номер игрока, что писать – решает он. Мы никаким образом не влияем. Давайте в детский сад не будем уходить.
Мы можем подумать, что-то сказать, но у нас политика простая в этом случае – принимает решение игрок, – сказал генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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