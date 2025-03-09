Ковач о 0:1 с «Аугсбургом»: «Боруссия» не показала желания победить. Мы не создали ни одного момента, играли слишком медленно»

Нико Ковач оценил поражение от «Аугсбурга» (0:1) в Бундеслиге.

«За все 90 минут мы абсолютно не показали желания победить. Мы не делали забеганий, не создали ни одного момента, играли слишком медленно, хотя для нас это был важный матч.

В моем понимании желание бегать, страсть, интенсивность и агрессия – главное мерило в футболе, но ничего подобного мы сегодня не показали, и это затрудняло игру», – сказал тренер дортмундской «Боруссии ».