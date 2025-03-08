«Если судейскому корпусу не нужен «Факел», пусть играют «Химки», «Акрон», «Оренбург» с пустыми трибунами. Такие люди не должны судить РПЛ». Директор «Факела» после 0:2 от «Зенита»

В «Факеле» раскритиковали судейство в матче с «Зенитом».

Воронежская команда потерпела поражение со счетом 0:2 в 20-м туре Мир РПЛ . Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым .

«Не знаю, стыдно или не стыдно. Мы точно сражались. Но вы знаете, для меня это история, когда не «Зенит» против «Факела», а судейский корпус против «Факела». Если судейскому корпусу не нужен «Факел», ну как бы окей, пусть играют «Химки », «Акрон », «Оренбург » с пустыми трибунами. Если так устраивает судейский корпус, вообще вопросов нет. И по судейству.

Я даже не хочу понимать. Этот человек, который судил, даже не хочу называть его фамилию, надеюсь, он скоро закончит. Потому что такие люди вообще в принципе не должны судить Премьер-лигу», – сказал спортивный директор «Факела» Кирилл Котов.

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