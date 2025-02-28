Миралем Пьянич: «У ЦСКА есть потенциал, чтобы регулярно играть в Европе. Надеюсь, скоро это будет возможно. И регулярно бороться за титулы в России»
Миралем Пьянич надеется, что ЦСКА скоро будет играть в еврокубках.
«Придя в ЦСКА, я понял, что этот клуб – как настоящая семья.
У клуба есть огромный потенциал, чтобы сделать шаг вперед, чтобы регулярно играть в Европе. Надеюсь, скоро это будет возможно. И регулярно бороться за титулы в России.
У клуба есть потенциал. Безусловно, всегда есть то, что можно улучшить, но пока я могу сказать только хорошее о клубе, о жизни в Москве и об игроках», – сказал полузащитник Миралем Пьянич в сериале «Мама, мы – ЦСКА!».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
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