Миралем Пьянич: «У ЦСКА есть потенциал, чтобы регулярно играть в Европе. Надеюсь, скоро это будет возможно. И регулярно бороться за титулы в России»

Миралем Пьянич надеется, что ЦСКА скоро будет играть в еврокубках.

«Придя в ЦСКА , я понял, что этот клуб – как настоящая семья.

У клуба есть огромный потенциал, чтобы сделать шаг вперед, чтобы регулярно играть в Европе. Надеюсь, скоро это будет возможно. И регулярно бороться за титулы в России.

У клуба есть потенциал. Безусловно, всегда есть то, что можно улучшить, но пока я могу сказать только хорошее о клубе, о жизни в Москве и об игроках», – сказал полузащитник Миралем Пьянич в сериале «Мама, мы – ЦСКА!» .