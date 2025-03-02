«Атлетико» не проигрывает 10 матчей подряд. Дальше – «Реал» в ЛЧ
«Атлетико» продлил серию без поражений до 10 матчей.
Команда Диего Симеоне обыграла «Атлетик» (1:0) в 26-м туре Ла Лиги.
«Матрасники» не проигрывают 10 матчей подряд во всех турнирах: 6 побед, 4 ничьих.
4 марта «Атлетико» сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости