«Дренте нагло врет, никто в России не пьет водку в день игры. От нее координация нарушается, и соображать не будешь». Пономарев о словах экс-игрока «Алании» про алкоголь

Владимир Пономарев усомнился в словах Ройстона Дренте о распитии водки в России.

Ранее нидерландский хавбек заявил : «Мои партнеры по «Алании» любили водку, даже тренеру она нравилась. Перед матчами они выпивали по рюмке».

«Не верю словам этого футболиста. Кто вообще такой этот Дренте ? Никто в России не пьет водку в день игры. Ты же соображать ничего не будешь на поле, если выпьешь. От водки координация нарушается.

Дренте этот нагло врет. Уехал из России и решил оклеветать нашу страну, попиариться за счет нас», – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев .

Газзаев о словах Дренте про водку перед матчами в «Алании»: «Я такого футболиста и не помню. Даже не хочется обращать внимание на это»