«Дренте нагло врет, никто в России не пьет водку в день игры. От нее координация нарушается, и соображать не будешь». Пономарев о словах экс-игрока «Алании» про алкоголь
Владимир Пономарев усомнился в словах Ройстона Дренте о распитии водки в России.
Ранее нидерландский хавбек заявил: «Мои партнеры по «Алании» любили водку, даже тренеру она нравилась. Перед матчами они выпивали по рюмке».
«Не верю словам этого футболиста. Кто вообще такой этот Дренте? Никто в России не пьет водку в день игры. Ты же соображать ничего не будешь на поле, если выпьешь. От водки координация нарушается.
Дренте этот нагло врет. Уехал из России и решил оклеветать нашу страну, попиариться за счет нас», – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.
Газзаев о словах Дренте про водку перед матчами в «Алании»: «Я такого футболиста и не помню. Даже не хочется обращать внимание на это»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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