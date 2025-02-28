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  • «В России нужно 1000 евро в месяц для нормальной жизни. Цены в Израиле – звездец, в Боснии с Оренбургом примерно похожие». Гойкович о тратах
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«В России нужно 1000 евро в месяц для нормальной жизни. Цены в Израиле – звездец, в Боснии с Оренбургом примерно похожие». Гойкович о тратах

Ренато Гойкович сравнил цены в России, Израиле и Боснии.

Экс-защитник «Оренбурга» выступает за «Сараево», куда он перешел зимой из «Маккаби Петах-Тиква».

– Как в Боснии и Израиле менялись цены за последнее время?

– Цены постоянно меняются, каждые 2 недели все становится дороже. Бананы продавались по полтора евро за кило, через месяц 1,8 евро, потом 1,9 евро.

– А бывает, что цена падает?

– Сомнительно. Бывает, что делают какие-то скидки, возвращают цену, которая была 2 недели назад.

– Сколько вам нужно было для жизни в месяц в России, Израиле и Боснии?

– Когда я только приехал в Россию в 2020 году, все было дешевле. Я ездил на Яндекс-такси за 130-150 рублей на экономе. 10 км за 130 рублей! Жил в доме вместе с массажистом и еще парой игроков, жена тогда не приехала. Там же обедал и первые 2 месяца вообще ничего не тратил.

В «Маккаби» клуб оплачивал машину, квартиру,  воду, электричество. На стадионе был обед. Но Израиль очень дорогой, цены там – звездец, качественный хлеб стоит 500 рублей. Пиво – 500. Я читал, что Тель-Авив – самый дорогой город в мире.

В Боснии все намного дешевле. В Сараево новую хорошую квартиру в 70-80 кв. м с двумя спальнями можно снять за 700-800 евро в месяц. В магазинах цены тоже приемлемые, хотя все равно серьезно отличаются от того, что было 2-3 года назад. Если сравнивать с Израилем, разница огромная, если с Оренбургом – примерно похоже.

– Что самое дорогое купили себе в России?

– Ни машины, ни квартиры не покупал. Даже одежду брал в Европе.

– Вратарь «Зенита» Латышонок рассказал, что тратит в месяц около 30 тысяч рублей. Прожили бы на эти деньги в России?

– А что тебе нужно, если ты играешь в «Зените»? Получаешь машину, питание на базе — завтракаешь там, обедаешь. Он, наверное, еще и забирает еду с собой.

– Да, жене, родственникам, на всех берет.

– Ха-ха. По сути, покупаешь только воду. Когда есть дети, это другое, но одному много не нужно. Конечно, если ты будешь каждый месяц покупать себе «ролексы» и куртки Louis Vuitton, тебе нужен миллион рублей минимум. Но, по-моему, в России для нормальной жизни нужно 1000 евро в месяц, – сказал Гойкович.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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