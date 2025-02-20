Зобнин о 2:1 «Спартака»: «Торпедо» – команда Первой лиги, при всем уважении. У нас будут соперники посильнее чуть‑чуть, наверное. Мы должны быть готовы на 100%»
«Спартак» одержал победу со счетом 2:1. Встреча прошла в турецком Белеке.
– В целом довольны игрой?
– Всегда хочется улучшать игру. При всем уважении к «Торпедо» – это команда Первой лиги. У нас будут другие соперники, наверное, команды посильнее чуть‑чуть. Мы должны быть готовы на 100%.
– Насколько «Спартак» близок к оптимальной форме?
– Время покажет, покажут первые три тура. Пока что все по плану, готовимся. Повторюсь, время чуть‑чуть еще есть, к первой игре должны быть готовы.
– Начали ли готовиться уже к «Оренбургу» или еще рано?
– Нет, еще не разбирали, еще есть около 10 дней. Чуть позже ближе к недельному циклу будем готовиться к «Оренбургу», – сказал полузащитник «Спартака».
После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» идет третьим, набрав 37 очков. В первом матче после возобновления сезона красно‑белые 2 марта дома сыграют с «Оренбургом».
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