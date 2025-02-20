Зобнин о 2:1 «Спартака»: «Торпедо» – команда Первой лиги, при всем уважении. У нас будут соперники посильнее чуть‑чуть, наверное. Мы должны быть готовы на 100%»

Роман Зобнин высказался о победе над «Торпедо» в товарищеском матче.

«Спартак» одержал победу со счетом 2:1. Встреча прошла в турецком Белеке.

– В целом довольны игрой?

– Всегда хочется улучшать игру. При всем уважении к «Торпедо » – это команда Первой лиги. У нас будут другие соперники, наверное, команды посильнее чуть‑чуть. Мы должны быть готовы на 100%.

– Насколько «Спартак» близок к оптимальной форме?

– Время покажет, покажут первые три тура. Пока что все по плану, готовимся. Повторюсь, время чуть‑чуть еще есть, к первой игре должны быть готовы.

– Начали ли готовиться уже к «Оренбургу» или еще рано?

– Нет, еще не разбирали, еще есть около 10 дней. Чуть позже ближе к недельному циклу будем готовиться к «Оренбургу », – сказал полузащитник «Спартака ».

После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» идет третьим, набрав 37 очков. В первом матче после возобновления сезона красно‑белые 2 марта дома сыграют с «Оренбургом».