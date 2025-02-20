Радимов о Чернове: «Чудак со скамейки «Спартака» рассказывает, кого за сколько купили! Первый раз такое вижу. Ты, Чернов, сидишь на скамейке»

Владислав Радимов оценил отсутствие трансферов «Спартаке» в оборону.

– В защите «Спартак» совсем не усилился… А ведь сколько вопросов было к Денисову, к Чернову…

– Ну, Денисов явно выпадает из этой команды по мастерству и по всему остальному. Рябчук слева нормальный.

Я думаю, что рано или поздно на место Денисова будет куплен какой-нибудь Самошников у «Локомотива». Ну, просто на ум приходит, кто правый защитник у нас такого высокого качества.

Что касается Чернова, то я тут видел его интервью, где он говорит, что на новичков «Спартака» завышены ценники . Чудак со скамейки «Спартака» рассказывает, кого за сколько купили! Я первый раз такое вижу.

Иногда Чернову бы самому подойти в зеркало посмотреть на себя и сказать, я-то что обсуждаю всех других? Ты, Чернов, сидишь на скамейке.

Причем недавно его агент, по-моему, выступил, мол, хотим продлить контракт… Так что пусть идет тренируется, чтобы попасть вместо Дуарте и Бабича в состав.

Потому что по тому, как он играл против «Зенита» в первом тайме в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ, ему не продлевать контракт, ему сейчас должны разорвать тот, что есть, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.