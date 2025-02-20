«Крузейро» хочет продать Перейру «Зениту» из-за предложенных 20 млн евро. Хавбек пока не дал ответа

«Крузейро» пытается убедить Матеуса Перейру перейти в «Зенит».

Ранее стало известно , что «Зенит » договорился с «Крузейро » о переходе 28-летнего хавбека за 20 млн евро с учетом бонусов.

По данным Globo Esporte, сегодня агент Перейры Эдуардо Малуф провел встречу с руководителями бразильского клуба Александром Маттосом и Педро Лоренсо.

«Крузейро» сообщил агенту, что заинтересован в продаже Перейры «Зениту» из-за цены трансфера и ранее выраженного игроком желания уехать за границу.

Несмотря на готовность документов по сделке, Матеус пока не дал ответа. Ситуацию осложняет то, что скоро жена игрока должна родить.