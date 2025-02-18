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  • Андрей Назаров: «Оппоненты начали понимать, что мир стал многополярным. У недругов ничего не получится – благодаря нашей сплоченности и объединению вокруг национального лидера»
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Андрей Назаров: «Оппоненты начали понимать, что мир стал многополярным. У недругов ничего не получится – благодаря нашей сплоченности и объединению вокруг национального лидера»

Андрей Назаров высказался о текущей ситуации в КХЛ и многополярном мире.

«В КХЛ дело идет к плей-офф, команды бьются в кровь за попадание в восьмерки сильнейших и стараются улучшить свое турнирное положение, чтобы получить преимущество своего льда. В целом восьмерки на 90% определены в обеих конференциях.

Хочется, чтобы до последней игры конкуренция сохранялась максимально, но что есть, то есть. Равнодушия мы в любом случае не видим.

Наши оппоненты начали понимать, что мир стал многополярным, а недруги по-прежнему пытаются вставить палки в колеса, но у них ничего не получается и не получится. Это все благодаря нашей сплоченности и объединения вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тафгай и тренер российских клубов.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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