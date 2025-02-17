Канчельскис об отношении к русским в Англии: «Это все политика: надо кричать во всеуслышание, что все виноваты, кроме них. Простые люди хорошо к нам относятся»

Андрей Канчельскис рассказал о впечатлениях от последней поездки в Англию.

«Последний раз в Англии был в том году в ноябре–декабре. Ощущения от поездки были нормальные: съездил по делам, посетил могилу сына, проведал друзей, так что все хорошо. Если у меня будет время, то поехал бы. Хочу съездить и в Италию, и Шотландию проведать. Главное, чтобы время было, а так поехать то ничего не сложно – взял билет да полетел.

Англия, конечно, поменялась с того момента, как я там играл – время движется вперед. Там есть проблемы у простого народа, им стало немножко тяжеловато со всей этой ситуацией, которая происходит в мире. Они страдают. В Англии все очень подорожало. Простому народу тяжело жить, точнее стало тяжелее. Есть там определенные проблемы, но они просто заложники ситуации. Жизнь-то продолжается, хоть все и стало дороговато.

Разговоры о плохом отношении к русским? Такого нет. У них это по телевизору, потому что им надо что-то говорить. А простой народ нормально относится к русским – никаких проблем нет, по крайней мере у меня не было. Это все политика: надо говорить и кричать во всеуслышание, что все виноваты, кроме них. Простые люди очень доброжелательны и хорошо к нам относятся», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».