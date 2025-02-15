Зарплата Жедсона в «Спартаке» будет не выше, чем у лидеров команды, но возможны бонусы. Амарал устанавливал потолок в 2,5 млн евро в год

Появились новые подробности о зарплате Жедсона Фернандеша в «Спартаке».

По информации Metaratings.ru, спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао в переговорах с хавбеком «Бешикташа » старается придерживаться потолка зарплат, который сейчас существует в московском клубе.

«Чемпионат» сообщал, что потолок был установлен предыдущим спортивным директором «Спартака» Томашем Амаралом на отметке 2,5 млн евро в год.

В случае успешного завершения трансфера, зарплата Жедсона будет такой же, как у лидеров красно-белых, но при этом в контракте могут прописать расширенную бонусную часть.

Переговоры между «Спартаком» и «Бешикташем» о переходе Фернандеша находятся в активной фазе. Португалец – одна из приоритетных целей, но у клуба есть и альтернативные варианты на случай срыва сделки.

Ранее журналистка Тугба Хачибайрамоглу сообщала, что московский клуб предложил Жедсону 4 млн евро в год с учетом бонусов.