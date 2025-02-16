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«Ямаля коснулась волшебная палочка. В 17 лет он уже один из лучших игроков мира». Защитник «Райо» Чаваррия о вингере

Пеп Чаваррия назвал Ламина Ямаля одним из лучших игроков мира.

«Его коснулась волшебная палочка. Ему всего 17 лет, и такое нечасто встретишь. Он уже один из лучших игроков мира, посмотрим, насколько далеко он пойдет. 

Честно скажу: все, что он показывает на поле – это игра топ-футболиста», – сказал защитник «Райо Вальекано» в преддверии матча Ла Лиги с «Барселоной», который пройдет в понедельник.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoРайо Вальекано
logoПеп Чаваррия
logoЛа Лига
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