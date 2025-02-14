«Атланта» Миранчука представила новую форму. Алексей поучаствовал в презентации
«Атланта Юнайтед» представила форму на сезон.
Футболка от adidas выполнена в традиционную черно-красную полоску.
Алексей Миранчук поучаствовал в презентации домашней формы.
Фото: x.com/atlutd
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