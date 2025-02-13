Роша вряд ли перейдет в «Гремио». Трансферное окно в Бразилии закроется завтра («СЭ»)

Виллиан Роша вряд ли перейдет в «Гремио» этой зимой.

Ранее бразильские СМИ писали, что 30-летний защитник может продолжить карьеру в этом клубе.

«Виллиан – важный игрок ЦСКА. А переход Роши в «Гремио » будет сложно осуществить, потому что трансферное окно в Бразилии закроется завтра.

Но давайте посмотрим, что произойдет», – сообщил «Спорт-Экспрессу » источник, близкий к игроку.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Контракт игрока с армейцами действует до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

Подробная статистика футболиста доступна по ссылке .