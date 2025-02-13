Роша вряд ли перейдет в «Гремио». Трансферное окно в Бразилии закроется завтра («СЭ»)
Виллиан Роша вряд ли перейдет в «Гремио» этой зимой.
Ранее бразильские СМИ писали, что 30-летний защитник может продолжить карьеру в этом клубе.
«Виллиан – важный игрок ЦСКА. А переход Роши в «Гремио» будет сложно осуществить, потому что трансферное окно в Бразилии закроется завтра.
Но давайте посмотрим, что произойдет», – сообщил «Спорт-Экспрессу» источник, близкий к игроку.
Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Контракт игрока с армейцами действует до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.
Подробная статистика футболиста доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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