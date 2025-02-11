«Спартак» и ЦСКА интересуются защитником «Гремио» Мартинсом. «Рубин» делал запрос, но для казанцев игрок слишком дорогой (Калиел Дорнелес)
«Спартак» и ЦСКА следят за Густаво Мартинсом из «Гремио» .
Об интересе московских клубов к 22-летнему бразильскому защитнику сообщил журналист Калиел Дорнелес.
«Рубин» также делал запрос по Мартинсу, однако, по словам Дорнелеса, казанский клуб не обладает финансовыми возможностями, чтобы достичь суммы, запрашиваемой «Гремио».
В нынешнем году Мартинс провел 5 матчей за «Гремио» в чемпионате Гаушу.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Калиела Дорнелеса
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