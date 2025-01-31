«Наполи» предложил 35 млн евро и бонусы за Комуццо. «Фиорентина» хочет 40 млн за 19-летнего защитника

«Наполи» хочет подписать защитника Пьетро Комуццо.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 19-летний игрок является целью неаполитанского клуба. Переговоры с «Фиорентиной» по трансферу игрока продолжаются.

«Наполи » уже сделал предложение в размере 35 млн евро, включая бонусы. Ответа от «фиалок» пока не последовало, хотя известно, что клуб рассчитывает на 40 млн евро с учетом бонусов.

Агент Комуццо, в свою очередь, провел встречу с «Фиорентиной» для обсуждения ситуации и оценки предложения, полученного от «Наполи».

Кроме того, «Ювентус » тоже запросил информацию об игроке, но не сделал официального предложения.

В этом сезоне Пьетро провел 19 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика итальянца доступна по ссылке .