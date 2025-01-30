Вратарь «Балтики» Бориско о том, сколько нужно денег в месяц: «Тысяч 40-50, если не берем аренду. Калининград точно не сравним с Москвой»

Максим Бориско рассказал, сколько денег ему нужно для жизни в Калининграде.

– Именно твой бывший партнер Латышонок запустил тренд про 30 тысяч рублей. Сколько денег в месяц нужно тебе?

– Если не берем аренду квартиры, то тысяч 40-50.

– Неужели Калининград настолько недорогой город?

– Калининград точно не сравним с Москвой. Но сорока тысяч хватит, чтобы здесь прожить. Если жить на базе и питаться за счет клуба, то на сорок тысяч можно ни в чем себе не отказывать.

– У каждого футболиста обязательно должен быть последний айфон?

– За всех сказать не могу. Всегда, когда жена покупает себе новый айфон, ее старый переходит ко мне, – сказал вратарь «Балтики».