Индзаги о 4-м месте «Интера» в ЛЧ: «Я доволен, мы не пропустили в 7 играх, не попали в тройку лишь из-за разности голов. Просто взгляните, кто вне восьмерки, нам надо отпраздновать успех»

Симоне Индзаги рад 4-му месту «Интера» на общем этапе Лиге чемпионов.

«Я очень доволен. Поздравил парней, потому что наше путешествие длиною в 8 матчей получилось потрясающим.

Мы не пропустили в 7 играх, мы не попали в топ-3 только из-за разности голов. У нас есть нужная стабильность. Просто взгляните на названия команд, не попавших в первую восьмерку. Нам следует отпраздновать заслуженный успех.

Парни правильно отнеслись к делу. Мы знали, что у «Монако » есть игроки, способные опасно действовать во время контратак, так что следовало сыграть крайне организованно. Мы могли пройти дальше даже в случае поражения, но старались избегать подсчетов и просто биться за победу», – сказал главный тренер «Интера » в эфире Sky Sport Italia.