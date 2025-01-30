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  • Индзаги о 4-м месте «Интера» в ЛЧ: «Я доволен, мы не пропустили в 7 играх, не попали в тройку лишь из-за разности голов. Просто взгляните, кто вне восьмерки, нам надо отпраздновать успех»
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Индзаги о 4-м месте «Интера» в ЛЧ: «Я доволен, мы не пропустили в 7 играх, не попали в тройку лишь из-за разности голов. Просто взгляните, кто вне восьмерки, нам надо отпраздновать успех»

Симоне Индзаги рад 4-му месту «Интера» на общем этапе Лиге чемпионов.

«Я очень доволен. Поздравил парней, потому что наше путешествие длиною в 8 матчей получилось потрясающим.

Мы не пропустили в 7 играх, мы не попали в топ-3 только из-за разности голов. У нас есть нужная стабильность. Просто взгляните на названия команд, не попавших в первую восьмерку. Нам следует отпраздновать заслуженный успех.

Парни правильно отнеслись к делу. Мы знали, что у «Монако» есть игроки, способные опасно действовать во время контратак, так что следовало сыграть крайне организованно. Мы могли пройти дальше даже в случае поражения, но старались избегать подсчетов и просто биться за победу», – сказал главный тренер «Интера» в эфире Sky Sport Italia.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoМонако
logoСимоне Индзаги
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
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