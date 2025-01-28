Черчесов об изучении казахского языка: «Вам правду сказать или соврать? Я знаю какие‑то слова. Но хочешь не хочешь, все тебя понимают по‑русски»

Станислав Черчесов рассказал, каких успехов достиг в изучении казахского языка.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об уходе российского специалиста с поста главного тренера сборной.

– Станислав Саламович, язык‑то подучили?

– Вам правду сказать или соврать? Естественно, я знаю какие‑то слова. Но все равно, хочешь не хочешь, все тебя понимают по‑русски. Когда я приехал в Венгрию, вот там нужно было вспоминать английский, – сказал Черчесов.

Черчесов возглавлял сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством команда провела 6 матчей в Лиге наций УЕФА, сыграла вничью со сборной Норвегии и набрала 1 очко.

«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесов ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задавшему вопрос на казахском. В КФФ заявили: «Тренер относится к нашему языку с уважением»