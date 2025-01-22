Товарищеские матчи «Рубина», «Ахмата» и «Факела» отменены из-за ливней в Белеке
Клубы Мир РПЛ отменили товарищеские матчи из-за непогоды в Турции.
Товарищеские матчи
«Факел» Россия – «Железничар» Панчево Сербия – матч отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями
«Ахмат» Россия – «Славия» София Болгария – матч отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями
«Рубин» Россия – «Войводина» Сербия – матч отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями
Решения клубов связаны с непригодными к проведению матчей погодными условиями: в турецком Белеке со вчерашнего вечера продолжаются ливни.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем