Товарищеские матчи «Рубина», «Ахмата» и «Факела» отменены из-за ливней в Белеке

Клубы Мир РПЛ отменили товарищеские матчи из-за непогоды в Турции.

Товарищеские матчи

«Факел » Россия – «Железничар » Панчево Сербия – матч отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями

«Ахмат » Россия – «Славия» София Болгария – матч отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями

«Рубин » Россия – «Войводина » Сербия – матч отменен в связи с неблагоприятными погодными условиями

Решения клубов связаны с непригодными к проведению матчей погодными условиями: в турецком Белеке со вчерашнего вечера продолжаются ливни.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.