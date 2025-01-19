Бруну реализовал 57-й пенальти в карьере. У хавбека «МЮ» 6 промахов, последний – в декабре 2023-го

Бруну Фернандеш реализовал 57-й пенальти в карьере.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » забил с 11-метрового в ворота «Брайтона » в матче 22-го тура АПЛ . Пенальти был назначен за фол Карлоса Балеба на Джошуа Зиркзе.

Всего за карьеру Бруну реализовал 57 пенальти и не забил лишь 6 раз. Последний раз португалец не смог забить с 11-метровой отметки 6 декабря 2023 года в матче с «Челси».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).