Бруну реализовал 57-й пенальти в карьере. У хавбека «МЮ» 6 промахов, последний – в декабре 2023-го
Бруну Фернандеш реализовал 57-й пенальти в карьере.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил с 11-метрового в ворота «Брайтона» в матче 22-го тура АПЛ. Пенальти был назначен за фол Карлоса Балеба на Джошуа Зиркзе.
Всего за карьеру Бруну реализовал 57 пенальти и не забил лишь 6 раз. Последний раз португалец не смог забить с 11-метровой отметки 6 декабря 2023 года в матче с «Челси».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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