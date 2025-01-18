Карраскаль из «Динамо» интересен «Трабзонспору» (Fotomac)
Хорхе Карраскаль привлек внимание турецкой команды.
Fotomac утверждает, что полузащитником «Динамо» интересуется «Трабзонспор». Менеджеры уже работают над приобретением колумбийца, но все будет зависеть от цены.
В этом сезоне Карраскаль провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Fotomac
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