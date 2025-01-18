Карраскаль из «Динамо» интересен «Трабзонспору» (Fotomac)

Хорхе Карраскаль привлек внимание турецкой команды.

Fotomac утверждает, что полузащитником «Динамо » интересуется «Трабзонспор ». Менеджеры уже работают над приобретением колумбийца, но все будет зависеть от цены.

В этом сезоне Карраскаль провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .