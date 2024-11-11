Карраскаль о лучшем старте «Динамо» в РПЛ с 95-го: «Есть надежда, что в этом чемпионате продолжим борьбу за золото»
Хорхе Карраскаль надеется, что «Динамо» поборется за титул в Мир РПЛ.
После 15 туров бело-голубые с 30 очками занимают в таблице 4-е место.
«Ого, не знал, что у команды лучший старт сезона с 1995 года! Каждый из нас делает хорошую работу. Ко всем матчам подходим очень собранно.
В прошлом сезоне мы были в шаге от золота, но оно ускользнуло от нас. Есть надежда, что в этом чемпионате продолжим борьбу», — сказал хавбек «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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