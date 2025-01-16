Карраскаль считает, что «Динамо» может побороться за чемпионство: «Собираемся это сделать. Важно качественно подготовиться, чтобы сражаться, как в прошлом году»
Хорхе Карраскаль считает, что «Динамо» будет бороться за чемпионство в Мир РПЛ.
Перед зимней паузой бело-голубые заняли 4-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
– Готов ли к возобновлению сезона?
– Готов к предсезонной подготовке, готов к гонке, готов очень хорошо поработать. Чемпионат еще не начался, сейчас важно качественно подготовиться и быть в хорошем настроении, чтобы после возобновления чемпионата начать с лучшей энергией.
– Может ли «Динамо» навязать борьбу за чемпионство?
– Да, конечно, я думаю, что мы рядом, мы собираемся это сделать, работать лучше, уделять много внимания тренировкам, чтобы мы могли сражаться, как в прошлом году, – сказал полузащитник московского «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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