Борис Ротенберг-младший о «Локомотиве»: «Единственный топ-клуб, делающий ставку на воспитанников. Надеюсь, ребята покажут, что достойны этого, и вернут болельщиков на стадион»
– Насколько вам нравится нынешний вектор подбора состава?
– Я думаю, это очень правильный подход. Только время покажет, насколько это принесет результат. «Локомотив» на сегодняшний день – единственный топ-клуб, делающий ставку на своих воспитанников, что дорогого стоит.
Я надеюсь, наши ребята покажут, что они достойны этого, покажут игру высокого уровня. Надеюсь, что они вернут болельщиков на стадион, – заявил заместитель генерального директора «Локомотива» по развитию молодежного футбола.
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