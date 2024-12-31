«Оренбург» продаст Переса «Серро Портеньо» за 1,5 млн евро и бонусы (Иван Карпов)

«Оренбург» продает Матиаса Переса.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, парагвайский «Серро Портеньо » заплатит оренбуржцам 1,5 млн евро за аргентинского защитника.

Сделка также включает бонусы: 10% от перепродажи, 200 тысяч евро за выход «Серро Портеньо» в континентальные кубки, что с высокой вероятностью произойдет, и бонусы за будущие достижения игрока.

Порядка 200 тысяч от суммы трансфера полагается «Ланусу », который должен получить свой процент от продажи Переса .

Отмечается, что с учетом всех бонусов, «Оренбург » так или иначе заработает на трансфере 1,5 млн евро.