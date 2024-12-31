«Оренбург» продаст Переса «Серро Портеньо» за 1,5 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
«Оренбург» продает Матиаса Переса.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, парагвайский «Серро Портеньо» заплатит оренбуржцам 1,5 млн евро за аргентинского защитника.
Сделка также включает бонусы: 10% от перепродажи, 200 тысяч евро за выход «Серро Портеньо» в континентальные кубки, что с высокой вероятностью произойдет, и бонусы за будущие достижения игрока.
Порядка 200 тысяч от суммы трансфера полагается «Ланусу», который должен получить свой процент от продажи Переса.
Отмечается, что с учетом всех бонусов, «Оренбург» так или иначе заработает на трансфере 1,5 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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