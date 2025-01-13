Милан Вьештица: «Аршавин – лучший российский футболист в истории. Никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде»
Милан Вьештица назвал Андрея Аршавина лучшим российским футболистом в истории.
– Головин говорил, что Андрей Аршавин для него был русским Месси. У тебя такие же ассоциации?
– Сто процентов. Я никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде.
Он мог делать что хотел, играть на любой позиции в атаке. Аршавин – лучший российский футболист в истории.
– Есть мнение, что при таком таланте Андрей Сергеевич мог достичь гораздо большего.
– Может быть. Всегда хочется сделать больше.
Но я думаю, что Аршавин сделал достаточно много для российского футбола: прославлял «Зенит» и сборную России на международном уровне, представлял страну, выступая в Англии.
Это был футболист высочайшего уровня, – сказал бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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