Милан Вьештица: «Аршавин – лучший российский футболист в истории. Никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде»

Милан Вьештица назвал Андрея Аршавина лучшим российским футболистом в истории.

– Головин говорил, что Андрей Аршавин для него был русским Месси. У тебя такие же ассоциации?

– Сто процентов. Я никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде.

Он мог делать что хотел, играть на любой позиции в атаке. Аршавин – лучший российский футболист в истории.

– Есть мнение, что при таком таланте Андрей Сергеевич мог достичь гораздо большего.

– Может быть. Всегда хочется сделать больше.

Но я думаю, что Аршавин сделал достаточно много для российского футбола: прославлял «Зенит» и сборную России на международном уровне, представлял страну, выступая в Англии.

Это был футболист высочайшего уровня, – сказал бывший защитник «Зенита » Милан Вьештица .