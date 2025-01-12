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  • Аморим о победе «МЮ» по пенальти: «Арсенал» не заслуживал поражения, но мы заслуживали победить. Игроки боролись, с начала 2-го тайма было ощущение, что все будет хорошо»
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Аморим о победе «МЮ» по пенальти: «Арсенал» не заслуживал поражения, но мы заслуживали победить. Игроки боролись, с начала 2-го тайма было ощущение, что все будет хорошо»

Рубен Аморим оценил игру «Манчестер Юнайтед в матче с «Арсеналом».

В 3-м раунде Кубка Англии «МЮ» одержал победу в серии пенальти (1:1, пенальти – 5:3).

«К счастью, футболисты были в игре, они сражались. Иногда перед матчем мы говорим об этом, а не о тактике или технике. Мы должны бороться, несмотря ни на что, независимо от того, с какой ситуацией мы столкнулись. «Арсенал» не заслуживал поражения, но мы заслуживали победы. То, как мы играли, как мы боролись – с самого начала было действительно тяжело. Мы не слишком много владели мячом, но контролировали ситуацию без мяча.

Я также хочу поблагодарить всех болельщиков. Это было невероятно. Я не понимал, что весь сектор болел за нас, так что для нас это был хороший день. Теперь нужно дать отдых игрокам. Я уже думаю о следующей игре, они действительно устали.

Иногда у нас возникает ощущение, что в итоге все будет хорошо. Я предчувствовал это с начала второго тайма, даже после пенальти. Думаю, «Арсеналу» показалось, что, возможно, сегодня не их день. Я очень доволен тем, как мы контролировали ход игры без мяча. Мы хорошо оборонялись, были очень хороши в розыгрыше штрафных. Это был хороший день, но сейчас я беспокоюсь о следующей игре», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoКубок Англии
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoРубен Аморим
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